Александрова из тростиночки стала пышечкой: обомлеете, увидев это фото

Пока другие актрисы тщательно следят за своим весом, Марина Александрова смело идет на эксперименты. Знаменитость всегда была обладательницей стройной фигуры, но без лишних сомнений распрощалась с точеными формами.

Ради главной роли во втором сезоне сериала «Екатерина» артистке пришлось из тростиночки превратиться в пышечку. Не ограничивая себя в еде, Александрова поправилась на 10 килограммов. Однако этого режиссеру показалось недостаточно.

Чтобы знаменитость более гармонично смотрелась в образе зрелой императрицы, под ее наряд помещали специальные накладки. После съемок Александрова быстро вернулась в прежнюю форму. Актриса уверяет, что оставаться в тонусе ей помогает спорт.

Больше всего звездная брюнетка любит плавание и пилатес. За питанием Александрова также следит, но обходится без строгих диет. По признанию знаменитости, она редко ест мучное и сладкое, но иногда может позволить себе кусочек вкусного торта.