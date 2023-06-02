Александрова была влюблена в самого скандального актера страны: многие ему даже руку не пожмут

Марина Александрова обычно снимается в фильмах, где главная сюжетная линия — красивая история любви. Сама актриса красивой личной жизнью похвастаться не может.

Вся страна помнит ее бурный и скандальный роман с Александром Домогаровым, который закончился болезненным разрывом, хотя ради артиста Александрова бросила своего избранника, с которым чуть ли не собиралась под венец. Однако, несмотря на неудобные моменты, роман с Домогаровым — это все же не то, чего стоит стыдиться в личной жизни.

Но партнер, которого стоит стыдиться, у актрисы все же был. Звезда состояла в романтических отношениях с Алексеем Паниным. Скандалист, кстати, не раз заявлял, что именно он стал яблоком раздора между Александровой и Домогаровым. По словам Панина, артист даже угрожал ему физическим насилием.

В интервью неудобный роман знаменитость вспоминать не любит. И это неудивительно, ведь после всех грязных скандалов, в которых отметился эпатажный артист, любая связь с ним — жуткий моветон.