Александра Захарова была любовницей влиятельного мужчины: ни за что не поверите, о ком речь

Александра Захарова известна как дочь Марка Захарова и талантливая актриса. Зрители осыпали ее комплиментами за роли в «Тонкой штучке», «Серых волках» и других лентах, но мало кто догадывался, как бурно складывалась личная жизнь артистки.

Так, Захарова за годы жизни прошла через множество ярких романов. В молодости она познакомилась с режиссером Сергеем Ашкенази. В то время постановщик был женат, но это не остановило артистку. И, пока продолжался их роман, Захарова снималась в картинах знаменитости «Криминальный талант» и «Заложница», которые сделали ее еще популярнее у публики.

Близкие звезды экрана отмечали, насколько динамичным был роман с режиссером, который был на 13 лет ее старше. Но их связи не суждено было перерасти в серьезный брак. Спустя некоторое время пара распалась, а у Захаровой начались другие отношения.