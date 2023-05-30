Александра Яковлева пыталась утаить свою настоящую фамилию: вот что с ней не так

Александра Яковлева построила успешную карьеру актрисы театра и кино. Кроме того, звезда занималась активной общественно-политической деятельностью. Знаменитость была довольно откровенной со своими поклонниками, но один факт о себе все же предпочитала тщательным образом скрывать.

При жизни артистка пыталась утаить от всех свою настоящую фамилию. Оказалось, что звезда «Чародеев» родилась вовсе не Яковлевой, а Иванес. С родителями у нее сложились натянутые отношения. Супруги развелись и не занимались должным образом воспитанием собственного ребенка. Девочку отдали на попечение бабушки и дедушки.

Повзрослев, она решила в качестве благодарности за заботу и любовь взять фамилию своего деда Павла Кондратьевича. Так первая красавица советского кино и превратилась из Саши Иванес в Александру Яковлеву, тем самым прославив фамилию вырастившего ее родственника.