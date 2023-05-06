Александр Збруев в 85 лет даст фору молодым: вот в чем секрет долголетия

Александр Збруев не планирует завершать актерскую карьеру. В свои 85 лет народный артист полон сил и энергии и великолепно себя чувствует, что не может не вызывать вопрос о том, как ему это удается. Оказалось, что без некоторых хитростей не обошлось.

Актер признался, что перед его глазами был печальный опыт коллег, поэтому он решил, что будет учиться на чужих ошибках. Збруев понял, как важно вести здоровый образ жизни, отказываясь от вредных привычек.

В одном из интервью Александр Викторович подчеркнул, что старается держаться подальше от «страстей и зависимостей».

Артист давно бросил курить, а то, что с алкоголем шутки плохи, он понял еще в 10 лет. Збруев не стал скрывать, что в столь юном возрасте чуть было не отравился горячительными напитками и не распрощался с жизнью. Теперь артист никогда не притрагивается к бутылке, в чем и кроется главный секрет его долголетия.