Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез

Дети известных и признанных актеров нередко продолжают дело своих родителей. Однако судьба дочери советских артистов Александра Збруева и Людмилы Савельевой сложилась совсем иначе. Уже в раннем детстве Наталья демонстрировала актерские способности. У знаменитых родителей не было сомнения, что дочь пойдет по их стопам. А в 1983 году она снялась в картине Михаила Козакова «Если верить Лопотухину...», но эта роль стала единственной в ее фильмографии.

Поступать в театральный Збруева отказалась. Ей никогда не нравилось быть в центре внимания, и она часто смущалась перед публикой. Наталья устроилась продавцом в магазин к огромному удивлению родителей. Вскоре в ее жизни произошел серьезный надлом — девушка тяжело переживала измену своего возлюбленного. После этого Наталья полностью замкнулась в себе и жестко ограничила свой круг общения. Новых отношений она больше не искала.

Однажды в квартире Збруевой произошел страшный пожар. После этого родители забрали дочь к себе, чтобы заботиться о ней. Известно, что Наталья лечилась в психоневрологическом диспансере. Однако семья не называет ее диагноз. Чтобы не травмировать дочь еще сильнее, Збруев и Савельева берегут ее от посторонних глаз.