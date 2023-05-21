Александр Васильев засветился на советских телеэкранах в 8 лет: с тех пор совсем не изменился

Искусствовед и ведущий «Модного приговора» Александр Васильев родился в творческой семье. Его мать была актрисой, а отец — театральным художником. Происхождение предопределило судьбу Васильева. Александр Александрович прославился уже в восемь лет. В этом возрасте он появился на телевидении в передаче «Будильник» и стал единственным ребенком-ведущим в СССР.

Программа начиналась с кадра, в котором появлялся мальчик с циферблатом на животе, а на его голове красовалась шапочка-звонок. Этим ребенком и был Васильев. Самое удивительное, что его очень легко узнать на этих кадрах. Уже тогда Александр Александрович обладал особой харизмой. Не изменились выражение его лица, улыбка и взгляд.

Передача выходила раз в неделю. Васильеву была отведена роль мальчика из города Динь-Динь. Он признался, что он запоминал тексты с первого раза. Эта способность пригодилась ему спустя годы, когда его пригласили вести «Модный приговор». Восьмилетнему Александру приходили мешки с письмами от советских девочек и мальчиков, которые хотели пообщаться с самой юной звездой страны.