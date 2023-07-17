Александр Васильев посетовал на преклонный возраст: удивитесь, сколько ему лет

Александр Васильев много лет был ведущим телешоу «Модный приговор». В прошлом году выход программы в эфир приостановили. Зрители постоянно интересуются, когда любимая передача вернется на экраны. Васильев поделился своими планами на дальнейшую работу и пожаловался на солидный возраст.

По словам историка моды, он готов вернуться к работе на шоу, если его позовут. При этом Васильев отметил, что не может гарантировать свое участие в проекте из-за возраста. Александру Александровичу уже исполнилось 64 года. Он считает, что потрудился достаточно и готов к выходу на пенсию. Для этого он обустроил себе несколько комфортабельных загородных резиденций.

Говоря о возрасте, Васильев наверняка лукавил. Для своих лет он выглядит отлично, а работа историка моды не ограничивалась телешоу. Он продолжает писать книги и организовывать выставки костюмов. Коллекция одежды и аксессуаров, которую он собрал, оценивается в миллионы долларов.