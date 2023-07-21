Александр Ширвиндт дожил до 89 лет, следуя одному правилу: так может каждый

19 июля Александру Ширвиндту исполнилось 89 лет. Для своего возраста артист остается бодрым и жизнерадостным. Хотя здоровье его уже не в лучшей форме, всю жизнь актер поддерживал себя одним простым правилом.

Александр Ширвиндт женат на Наталье Белоусовой больше 60 лет. У них родился только один сын Михаил, зато внук Александр подарил актеру сразу трех правнучек.

В одном из интервью Александр Анатольевич поделился, что никогда не пытался оставить прошлое позади и начать жизнь с чистого листа. Сам Ширвиндт не считает, что у него когда-либо была такая возможность, ведь шлейф из прошлых листов жизни, какими бы они ни были, никуда спрятать уже не получится.

Это правило всегда поддерживало артиста. С какими бы трудностями он ни сталкивался в жизни, Ширвиндт всегда помнил, что пишет свою историю сразу и набело. И это правило помогает ему до сих пор.