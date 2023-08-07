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Александр Михайлов души не чает в красавице-дочери: вы ее точно видели по ТВ

7 августа 2023 12:45
Александр Михайлов души не чает в красавице-дочери: вы ее точно видели по ТВ

У актрисы есть все шансы превзойти звездного отца.

Мирослава Михайлова известна зрителям по множеству работ. В частности, она сыграла яркую девочку-подростка Галю в сериале «Психологини», полюбилась она поклонникам и в комедии «Погнали», а особенно в «Доме Светофоровых».

Однако мало кто догадывается, что Мирослава Михайлова — дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова. Причем знаменитый отец очень гордится молодой актрисой. Он заявлял, что считает дочку невероятно талантливой молодой девушкой. Отец восхищается ее мощным стартом и во всем поддерживает Мирославу.

Причем он оценивает артистку более чем объективно. Потому что у нее уже очень много поклонников, которые хвалят Михайлову и за потрясающую игру, и за впечатляющие вокальные данные, и за пластику. Артистка действительно очень разносторонняя: она увлекалась балетом, поет, играет в театре и кино, а также успешно покоряет высоты модельного бизнеса.

Александр Михайлов души не чает в красавице-дочери: вы ее точно видели по ТВ
Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1985), кадр из сериала «Тайна Лилит»
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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