Александр Михайлов души не чает в красавице-дочери: вы ее точно видели по ТВ

Мирослава Михайлова известна зрителям по множеству работ. В частности, она сыграла яркую девочку-подростка Галю в сериале «Психологини», полюбилась она поклонникам и в комедии «Погнали», а особенно в «Доме Светофоровых».

Однако мало кто догадывается, что Мирослава Михайлова — дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова. Причем знаменитый отец очень гордится молодой актрисой. Он заявлял, что считает дочку невероятно талантливой молодой девушкой. Отец восхищается ее мощным стартом и во всем поддерживает Мирославу.

Причем он оценивает артистку более чем объективно. Потому что у нее уже очень много поклонников, которые хвалят Михайлову и за потрясающую игру, и за впечатляющие вокальные данные, и за пластику. Артистка действительно очень разносторонняя: она увлекалась балетом, поет, играет в театре и кино, а также успешно покоряет высоты модельного бизнеса.