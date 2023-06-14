Александр Маршал зря прятал американскую дочь: при взгляде на нее дух захватывает

Александр Маршал всегда был ловеласом и похитителем женских сердец. Он был трижды женат, и две последние супруги родили от певца детей. Однако Маршал редко показывает своих наследников, а зря, ведь его старшая дочь выросла настоящей красоткой.

29-летняя Полина живет в США. Она перебралась за океан в седьмом классе, где проживала ее мать после развода с Маршалом. Недавно Полина отметила свой день рождения и поделилась с подписчиками снимками с празднования. Эффектная внешность девушки впечатлила публику: распущенные волосы, пухлые губы, длинные ресницы. Фолловеры написали, что у нее невероятная красота, однако на Маршала она совсем не похожа.

Отношения Полины с отцом складывались непросто. Долгие годы они не общались, но сегодня их семейные конфликты позади. Маршал часто созванивается с дочерью по телефону, правда, видятся они крайне редко. Полина почти не бывает в России, ведь в Америке у нее семья и работа. Девушка занимается графическим дизайном и пробует себя в актерстве.