Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»

26 сентября 2025 07:58
Фильму в этом году стукнуло 50 лет.

Иногда тот или иной актер настолько хорошо вживается в роль, что трудно поверить в то, что на его месте мог оказаться кто-то другой — однако довольно часто этот самый актер был в одном шаге от того, чтобы окончательно отказаться от принесшей ему славу роль.

В арсенале Аль Пачино таких ролей — огромное количество, но далеко не каждая из них «выбила» ему номинацию на заветный «Оскар».

Одна из таких появилась на горизонте в чуть ли не самый сложный период жизни Пачино, а потому актер был уверен в том, что просто не сможет снова выложиться на все 200% ради очередной криминальной драмы. Как выяснилось, именно эта роль помогла Пачино пережить серьезный кризис.

Аль Пачино был готов отказаться от роли в «Собачьем полдне»

Кадр из фильма «Собачий полдень»

Криминальная драма стала одной из визитных карточек актера, который впоследствии получил немало предложений о съемках в культовых картинах, но «Собачий полдень» Пачино долго воспринимал как самую настоящую обузу, от которой хотел отказаться.

Фильм вышел в 1975 году, а предложение поступило ему практически сразу после того, как он закончил съемки в «Крестном отце 2» Фрэнсиса Форда Копполы — на тот момент Пачино только оклемался и не верил, что сможет так сразу взяться за новую роль и сыграть героя, который берет в руки оружие и идет грабить банк.

Тем не менее, актер не стал быстро отказываться, а предпочел обдумать предложение как следует и еще раз перечитать сценарий — тогда Пачино и увидел в фильме особую мощь и уникальный посыл, а потому согласился на роль.

«Собачий полдень» помог Аль Пачино справиться с личным кризисом

Хотя принять предложение тоже было довольно сложно, начать изучать персонажа и вживаться в роль Аль Пачино было еще сложнее — все потому, что именно тогда актер боролся с сильным стрессом, который вызвали тяжелые съемки и огромное количество проектов, в которых Пачино предстояло поучаствовать.

В какой-то момент Пачино даже перестал понимать, кого он собирается играть и сможет ли он найти что-то общее между собой и своим героем — коллеги по съемочной площадке даже подумали, что у актера случился самый настоящий нервный срыв.

Такая трансформация, однако, и помогла Пачино найти в себе силы и вжиться в роль — за «Собачий полдень» его впоследствии номинировали на «Оскар».

Кстати, «Собачий полдень» во многом тоже стал революционным фильмом с точки зрения жанра криминальной драмы — о влиянии фильма, который в этом году отметил 50-й день рождения, уже рассказали здесь.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Собачий полдень» (1975)
Виолетта Ефимова
