Акул-убийц боятся все, а как насчет китов? Хитовая «Вышка» + легендарные «Челюсти» = новый крутой ужастик категории Б

После «Челюстей» мы привыкли бояться зубов из бездны, а после «Освободите Вилли» – сопереживать умным морским гигантам. Новый хоррор «Кит-убийца» (Killer Whale), который стартует в России в начале февраля, пытается совместить оба чувства.

Вместо акулы здесь – касатка по имени Цето, двадцать лет томившаяся в неволе и решившая отомстить людям. Ожидать шедевра, переворачивающего жанр, не стоит. Но есть как минимум три причины, почему любителям камерных триллеров выживания его стоит посмотреть.

1. Это не «Челюсти», а «Вышка» на воде – и это работает

Критики единодушно отмечают: главный сюжетный шаблон здесь — не охота на гигантскую рыбу, а изоляция и выживание в духе фильма «Вышка» (Fall), где герои застревают на вершине башни.

Две подруги, Мэдди (Вирджиния Гарднер, как раз из «Вышки») и Триш, оказываются в ловушке на крошечной скале посреди залива, пока внизу кружит разъяренная касатка.

Формула проверенная: минимум локаций, максимум отчаяния, нарастающая паника и борьба не только с хищником, но и с собственными травмами. Камерность и сосредоточенность на двух героинях — главная сила фильма.

2. Умный зверь и неоднозначный посыл — пища для ума после финальных титров

В отличие от слепой агрессии акулы, мотив касатки здесь психологичен и даже оправдан. Она — жертва жестокого обращения, ее детеныша забрали, и ее месть — это акт трагического возмездия.

Как отмечает TheWrap, фильм «рисует людей главными антагонистами». Этот этический подтекст добавляет глубины. Однако, как пишет ScreenRant, именно он же и лишает картину чистой хоррор-напряженности:

«Авторский дидактизм против содержания в неволе неотвратимо смягчает интенсивность триллера».

Вы не будете кричать «Плыви быстрее!» с тем же азартом, потому что частично сочувствуете самому монстру. Это делает фильм интереснее, но лишает его катарсиса простого злодейства.

3. Солидный B-мovie с достойной игрой

Картина не претендует на оскаровский размах, но в рамках своего жанра сделана добротно. Особенно хвалят актерскую работу. Вирджиния Гарднер снова доказывает, что она идеальная «выживальщица» на экране, а Мел Джарнсон составляет ей убедительную пару.

«Обе женщины к третьему акту обнажены — фигурально и почти буквально — сидя на скале, в то время как под ними ждет косатка. Это финал, от которого у меня перехватило дыхание», — делится впечатлением Cinapse.

Со слов критиков, спецэффекты, смесь CGI и практических решений, выглядят достаточно убедительно для такого проекта. Как настаивает DreadCentral, это «сертифицированный B-муви с налетом студийного глянца».

«Кит-убийца» точно не откроет Америку. Его сюжетные ходы предсказуемы, а экологический пафос иногда перевешивает остросюжетность. Но если вы фанат камерных триллеров про выживание, где упор сделан на психологию героев и атмосферу безвыходности, а не на спецэффекты, то этот фильм — ваш выбор.

Он «делает гораздо больше, чем просто держится на плаву», подытоживает DreadCentral. Просто помните: вы идете не на переосмысление «Челюстей», а на мрачную притчу о мести, где главный монстр, возможно, прав.

