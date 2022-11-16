Актуально для каждой россиянки: где звезда «Ивановых-Ивановых» встретил возлюбленную

Главная роль в сериале «Ивановы-Ивановы» принесла Алексею Лукину известность. В проекте он сыграл мальчика-мажора, сына обеспеченной семьи. Но картина не была дебютом для актера: Алексей снимался с 14 лет, появляясь в таких проектах, как «Чемпионы», «Прокурорская проверка», «Призрак», «Училка». А первые его съемки и вовсе оказались для рекламы «Доширака», и на площадку Лукин попал случайно.

Сейчас 23-летний Алексей является довольно востребованным актером со своими поклонницами. Но флирта с фанатками он не допускает, ведь уже три года живет с возлюбленной. Познакомились они популярным современным способом — по переписке в соцсетях. Причем Лукин влюбился в девушку заочно, как только понял, что она не знает его в качестве актера.

«Не видела никаких сериалов с моим участием», — приводит слова Алексея «Комсомольская правда ».

Избранница Алексея не связана с кино и не стремится к публичности. Пока молодые люди снимают жилье в столице, а все гонорары Лукин откладывает, чтобы купить собственную квартиру.