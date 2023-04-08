Актуален, как никогда: этот совет Ирины Муравьевой поможет каждой россиянке

Когда-то Ирина Муравьева считалась главной красоткой советского кино. Сегодня она уже далеко не та стройная и миловидная Людочка из мелодрамы «Москва слезам не верит». Впрочем, в отличие от многих своих коллег, актриса умеет принимать свой возраст.

Ирина Вадимовна не гонится за молодостью и красотой. Как-то артистка иронично заметила: «Никогда не скрывала свой возраст. А то, чего доброго, больше дадут». Этот совет многим покажется странным, но в нем есть мудрость. 74-летняя Муравьева умеет принимать себя любой, а ведь этого навыка не хватает многим россиянкам. Бесконечная война с возрастом изматывает женщин, а попытки скрыть свои годы бессмысленны, а зачастую даже смешны. Многим не хватает здоровой доли иронии к себе, которая помогает пережить любые изменения во внешности, ведь они необратимы.

За всю свою жизнь Муравьева не сделала ни одной пластической операции. Лишь иногда актриса прибегает к иглоукалыванию — этот метод подтягивает кожу и улучшает ее вид. Ирина Вадимовна выбрала естественное старение, о чем ничуть не жалеет.