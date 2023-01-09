Актуален как никогда: этот мудрый совет Владимира Меньшова способен сохранить любой брак

Многие хотели бы прожить со своей второй половинкой до конца дней, но удается это лишь единицам. Как сохранить гармонию в отношениях? В этом поможет дельный совет от легендарного режиссера Владимира Меньшова.

Вместе со своей верной супругой Верой Алентовой он прожил 59 лет — срок весьма впечатляющий. Неудивительно, что у Меньшова часто спрашивали, в чем же секрет долгосрочных отношений. Мэтр отвечал одной лаконичной фразой: «Быть интересными друг для друга — самая важная составляющая брака». Владимир Валентинович был уверен, что без этого развалится любой, даже самый страстный союз.

Спорить с этой мудростью нет никакого смысла, ведь сказанное — чистая правда. Без взаимного интереса огонь любви погаснет очень быстро, а вернуть все на свои места вряд ли удастся. Быт и повседневность съедают много ресурса, и на партнера не остается ни времени, ни сил. Так люди постепенно отдаляются и однажды понимают, что стали чужими друг другу. Поэтому нет никаких сомнений в том, что неугасающий взаимный интерес — основа основ.