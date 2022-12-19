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Актуален как никогда: этот мудрый совет «Маркизы Ангелов» стоит запомнить каждой россиянке

19 декабря 2022 14:30
Актуален как никогда: этот мудрый совет «Маркизы Ангелов» стоит запомнить каждой россиянке

Слова помогут обрести счастье.

Произведение «Анжелика» Анн Голон о роскошной красавице-авантюристке было написано более полувека назад. Позднее по циклу романов сняли несколько экранизаций. До сих пор история о неутомимой француженке будоражит умы миллионов мужчин и женщин. Поклонников истории захватывает не только лихо закрученный сюжет, но и мудрость главных героев.

Одно из изречений Анжелики достойно особого внимания. Она говорила, что ее будоражит тот взгляд, полный восхищения, который нарядная женщина бросает на собственное отражение в зеркале. Она призывала дам не быть лицемерными и строже выбирать себе спутников жизни. «Неужели вам понравится мужчина, если он настолько пренебрегает вами, что даже не старается сделать вас еще красивее?» — говорила Анжелика.

Ее мудрые слова следует взять на вооружение многим россиянкам, ведь героиня учит главному — любить себя, ухаживать за собой и уметь потакать своим капризам. И поэтому никогда не нужно соглашаться на меньшее.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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