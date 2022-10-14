Актуален как никогда: этот мудрый совет Фаины Раневской стоит запомнить каждой россиянке

Фаина Раневская о своей внешности придерживалась невысокого мнения. Больше всего отличавшаяся уникальным чувством юмора артистка не любила свой нос, который называла «позором», испортившим ее личную жизнь. Впрочем, исправить это она не спешила.

Артистка не скрывала негативное отношение к пластическим операциям, к которым не раз прибегали многие ее коллеги по цеху. Не только им, но и всем россиянкам Раневская однажды дала ценный совет, который до сих пор не утратил своей актуальности и вряд ли когда-либо сделает это.

«Что толку — фасад обновишь, а канализация старая», — именно так Фаина Георгиевна заявила о бессмысленности каких-либо вмешательств в свою внешность.

Был у знаменитости и еще один аргумент. Судя по всему, она полагала, что в изъянах и заключается «изюминка», поскольку «Джульетт вокруг много, а ты такая одна».