Актуален как никогда: этот мудрый совет Джеки Кеннеди стоит запомнить каждой россиянке

Жаклин Кеннеди интересовала общественность не меньше, чем ее супруг Джон Кеннеди. Мужчинам нравились ее изысканные образы, а для женщин она стала настоящей иконой стиля. Жаклин обладала не только отменным вкусом, но и мудростью.

Кеннеди стала автором многих цитат, которые будут актуальны во все времена. Так, одна из самых авторитетных женщин столетия считала, что каждой даме следует быть меркантильной. Она говорила: «Только деньги могут дать свободу. Если их нет, женщина зависима». По ее словам, стоит только избавиться от необходимости постоянно думать об оплате счетов, как наступает желанное чувство свободы.

Саму Кеннеди часто обвиняли в меркантильности, что ее отнюдь не смущало. При всех своих взглядах на жизнь супруга президента с уважением относилась к представителям любого сословия, как ее учила мать. Этому принципу она придерживалась до конца жизни.

А советами и мудрыми мыслями Жаклин Кеннеди до сих пор зачитываются женщины по всему миру, черпая у первой леди Америки полезные знания.