Актрисы отказывались сниматься в культовых «Сумерках» не просто так: причина рассмешит

Книга «Сумерки» сразу же после выхода стала бестселлером. Не было никаких сомнений, что произведение будут экранизировать. Однако с поиском актрисы на роль Беллы Свон возникли серьезные проблемы.

Дело в том, что автор «Сумерек» Стефани Майер видела на месте главной героини только Эмили Браунинг. Однако актрисе проект был совсем не интересен. Другая претендентка на роль, Эмми Россум, вообще разнесла роман в пух и прах, назвав его «преступно плохим». Также сыграть Беллу предлагали дочери Курта Кобейна Фрэнсис, но она отказала без объяснений. Оставалась одна Кристен Стюарт, которой просто не удалось увильнуть от продюсеров. Как ни странно, актриса попала в образ, а ее героиня стала культовым персонажем.

Белла Свон считается символом медлительности и безэмоциональности из-за специфичной игры Стюарт. Видимо, эта флегматичность Кристен и стала основной причиной ее утверждения на роль в «Сумерках», ведь остальные кандидатки успели быстро ретироваться.