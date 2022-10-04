Актрисы отказывались сниматься у Меньшова не просто так: причина рассмешит

Картина «Москва слезам не верит» вышла в 1979 году и прославила советский кинематограф на весь мир. Лента даже была удостоена премии «Оскар» и множества других наград. Однако, как оказалось, Владимир Меньшов во время подготовки картины не мог найти исполнительниц на главные роли.

Дело в том, что артистки не были в восторге от сценария. Практически всем история о молодых жительницах столицы и их жизни казалась вторичной: подобное советский зритель видел уже не раз. Поэтому они активно отказывали режиссеру и не верили его чутью. Галина Польских, как утверждают современники, даже обиделась, когда узнала, в какой ленте Меньшов предлагает ей сняться.

В итоге спустя месяцы поисков режиссеру удалось найти артисток, которые исполнили роли Людмилы и Тоси — Ирину Муравьеву и Раису Рязанову. Однако никто не соглашался на роль главной героини, поэтому Меньшов от безысходности обратился к своей жене Вере Алентовой. Она решила не отказывать мужу и прошла пробы, а художественный совет тут же утвердил ее кандидатуру.

В итоге «Москва слезам не верит» стала одним из главных фильмов в карьере всех трех артисток, а сама картина оказалась на втором месте по популярности в советском прокате.