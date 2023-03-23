Актриса, уголовница или скандалистка: с кем нашел счастье инспектор из «Берегись автомобиля»

Георгий Жженов известен большинству зрителей по роли инспектора в культовом фильме «Берегись автомобиля». Судьба этого талантливого актера сложилась непросто, ведь за его плечами было четыре брака и 17 лет лагерей.

Первой избранницей Жженова стала артистка Евгения Голынчик. Но после того, как Георгий Степанович оказался в колонии, он принял решение расстаться с ней, чтобы не усложнять ее жизнь. Актер оказался в лагерях после знакомства с иностранцем. Дело усложнило еще и то, что брат Жженова считался врагом страны. Артисту дали 17 лет лагерей.

Во время ссылки он познакомился со второй женой Лидией Воронцовой. Ее тоже обвинили в связи с иностранцами. В этом браке родилась дочь Лена. Однако после освобождения их союз распался — супругов уже ничего не связывало.

Третьей женой Жженова стала актриса Ирина Махаева. Их бурный роман развивался стремительно. Ирина родила от артиста дочь, но общий ребенок не спас и этот брак. Жженов устал от постоянных скандалов и сцен ревности, которые устраивала Махаева.

А вот с четвертой супругой Лидией Малюковой актер, наконец, обрел долгожданное счастье. Она была его коллегой и тоже снималась в кино. Малюкову можно увидеть в картине «Личное счастье». Ее нельзя назвать красавицей в привычном понимании, но для Жженова Лидия стала главной любовью. Они прожили вместе вплоть до смерти актера в 2005 году.