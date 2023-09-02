Актриса со «скрипучим голосом» и скучный сюжет: этот сериал назвали дешевой копией «Тайн следствия»

Большинство не осилило даже первый сезон.

На экраны вышел второй сезон детективного сериала «Спасская». В центре сюжета жизнь и история следователя Анны Спасской, которую сыграла Карина Андоленко. В новых сериях она займется расследованием таинственного убийства своего напарника. Кроме того, Спасской непросто наладить контакт с новой начальницей, принципиальной и жесткой женщиной, которую назначили из Москвы. Наконец, развивается и любовная линия героини, с которой захотел воссоединиться бывший муж.

Однако, несмотря на такой многогранный сюжет, зрители встретили продолжение без восторга.

«Слабый сериал по всем пунктам», — написали в Сети.

Также комментаторы отметили, что не смогли досмотреть даже первый сезон — настолько он нудный.

Они заподозрили, что «Спасская» станет очередным женским детективом вроде «Тайн следствия», но с более слабым сценарием. Кроме того, недовольны зрители и выбором актрисы на главную роль. Карину Андоленко раскритиковали за необычную манеру речи и «скрипучий голос».