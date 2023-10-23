Актриса рвет и мечет, коллеги ликуют: Казючиц из «ДНК» осталась без работы

Анну Казючиц со скандалом уволили из спектакля-антрепризы «Вот и свела нас судьба». Постоянная ругань за кулисами и стычки с другими артистами вынудили отказаться от услуг звезды.

Изданию «СтарХит» удалось выяснить, что от выходок и хамства Казючиц устали все ее коллеги. Сначала знаменитость устроила конфликт с одной из занятых в постановке актрис, затем поссорилась и с продюсером Андреем Карповым, который также исполняет в антрепризе одну из главных ролей.

Работа со звездой сериалов становилась все более напряженной.

Девушке давали второй шанс, но спокойнее вести себя она не стала.

Также добавляли негатива постоянные гневные высказывания актрисы. Анна активно выступает против происходящего в стране, что другим участникам спектакля казалось неуместным и непатриотичным. В кино артистка давно не появляется. Последние годы она работает ведущей шоу «ДНК».