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Актриса Мария Миронова ушла в историю: вот что случилось в звездной династии

5 ноября 2023 06:30
Актриса Мария Миронова ушла в историю: вот что случилось в звездной династии

Знаменитость решила попробовать себя в новом качестве.

Мария Миронова давно вышла из тени звездных родителей и зарекомендовала себя как успешная и талантливая актриса. Прославившаяся благодаря картинам «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Главные роли», «Ледниковый период» и «Ночной дозор», она решила покорить новые творческие вершины.

В соцсетях артистка поделилась волнующей новостью: скоро зрители увидят ее первую режиссерскую работу. Миронова поведала подробности предстоящей постановки. Во время спектакля будут подняты актуальные женские проблемы современности: отношения с мужчинами, влияние психологов и всевозможных интернет-марафонов.

Актриса признается, что она и сама не ожидала такого поворота судьбы.

«Меньше всего я планировала стать режиссером, и именно это произошло в моей жизни... Больше всего я иронизировала над женщинами в этой профессии, которая убивает женский пол, как мне казалось», — высказалась звезда в личном блоге.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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