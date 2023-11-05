Актриса Мария Миронова ушла в историю: вот что случилось в звездной династии

Мария Миронова давно вышла из тени звездных родителей и зарекомендовала себя как успешная и талантливая актриса. Прославившаяся благодаря картинам «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Главные роли», «Ледниковый период» и «Ночной дозор», она решила покорить новые творческие вершины.

В соцсетях артистка поделилась волнующей новостью: скоро зрители увидят ее первую режиссерскую работу. Миронова поведала подробности предстоящей постановки. Во время спектакля будут подняты актуальные женские проблемы современности: отношения с мужчинами, влияние психологов и всевозможных интернет-марафонов.

Актриса признается, что она и сама не ожидала такого поворота судьбы.