Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

28 августа 2025 12:48
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Съемки первого сезона шоу только начались, а на актеров фанаты Поттерианы уже успели наброситься по самым разным причинам.

Хотя многим до сих пор кажется, что стать звездой кино или телевидения в детском возрасте — лучший толчок для карьеры в будущем, далеко не всегда такой расклад оказывается сказкой наяву.

Чаще всего именно самые молодые актеры подвергаются всевозможным нападкам со стороны зрителей, а потому многие со временем отказываются от использования соцсетей, пытаясь оградить себя от излишнего внимания.

Сейчас по похожему пути идут молодые актеры из грядущего сериала по «Гарри Поттеру», а каждое их слово или действие разбирают по крупицам и анализируют — и, кажется, Софи Тернер из «Игры престолов» тоже сталкивалась с чем-то подобным.

Софи Тернер стрессовала из-за критики в ее адрес в соцсетях

Софи Тернер в сериале «Игра престолов»

Хотя сейчас мало кто может представить себе жизнь без всевозможных платформ, именно они, по мнению сыгравшей Сансу Старк актрисы, наиболее пагубно влияют на ментальное здоровье молодых звезд кино.

Как рассказала Тернер в одном из своих недавних интервью, социальные сети только начинали приобретать свою популярность, когда она снималась в «Игре престолов», так что у нее была в запасе пара лет на то, чтобы пользоваться такими платформами без боязни словить очередную порцию хейта.

Со временем ситуация изменилась, а сама Тернер несколько раз оказывалась на грани нервного срыва из-за давления, которое на нее оказывали соцсети, — к моменту съемок первого сезона «Игры престолов» актрисе было всего 13 лет.

Софи Тернер надеется, что актеры из «Гарри Поттера» не станут пользоваться соцсетями

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Вспоминая свой собственный негативный опыт, актриса с сочувствием относится к трем молодым актерам, которые воплотят на экране новых Гарри, Рона и Гермиону в грядущем сериале.

Так, Тернер призналась, что очень хотела бы обнять этих детей и посоветовать им держаться насколько возможно дальше от соцсетей, продолжая жить той жизнью, которая у них была до прихода славы — дружить с теми, кого они знали с детства, и все так же делить один дом со своими родителями.

По словам актрисы, для каждого актера, который становится мировой звездой в таком раннем возрасте, очень важно оставаться приземленным на фоне всего сумасшествия, которое его окружает.

К слову, Доминик Маклафлин, который сыграет Гарри Поттера в новой адаптации, уже успел разозлить фанатов серии фильмов — о том, почему к молодому актеру теперь стало меньше доверия, мы уже писали здесь.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», соцсети
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться Читать дальше 29 августа 2025
Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно Читать дальше 27 августа 2025
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко Читать дальше 25 августа 2025
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов» Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов» Читать дальше 25 августа 2025
Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно Читать дальше 24 августа 2025
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Читать дальше 29 августа 2025
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна Читать дальше 28 августа 2025
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер «Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер Читать дальше 28 августа 2025
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше