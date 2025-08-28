Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Съемки первого сезона шоу только начались, а на актеров фанаты Поттерианы уже успели наброситься по самым разным причинам.

Хотя многим до сих пор кажется, что стать звездой кино или телевидения в детском возрасте — лучший толчок для карьеры в будущем, далеко не всегда такой расклад оказывается сказкой наяву.

Чаще всего именно самые молодые актеры подвергаются всевозможным нападкам со стороны зрителей, а потому многие со временем отказываются от использования соцсетей, пытаясь оградить себя от излишнего внимания.

Сейчас по похожему пути идут молодые актеры из грядущего сериала по «Гарри Поттеру», а каждое их слово или действие разбирают по крупицам и анализируют — и, кажется, Софи Тернер из «Игры престолов» тоже сталкивалась с чем-то подобным.

Софи Тернер стрессовала из-за критики в ее адрес в соцсетях

Хотя сейчас мало кто может представить себе жизнь без всевозможных платформ, именно они, по мнению сыгравшей Сансу Старк актрисы, наиболее пагубно влияют на ментальное здоровье молодых звезд кино.

Как рассказала Тернер в одном из своих недавних интервью, социальные сети только начинали приобретать свою популярность, когда она снималась в «Игре престолов», так что у нее была в запасе пара лет на то, чтобы пользоваться такими платформами без боязни словить очередную порцию хейта.

Со временем ситуация изменилась, а сама Тернер несколько раз оказывалась на грани нервного срыва из-за давления, которое на нее оказывали соцсети, — к моменту съемок первого сезона «Игры престолов» актрисе было всего 13 лет.

Софи Тернер надеется, что актеры из «Гарри Поттера» не станут пользоваться соцсетями

Вспоминая свой собственный негативный опыт, актриса с сочувствием относится к трем молодым актерам, которые воплотят на экране новых Гарри, Рона и Гермиону в грядущем сериале.

Так, Тернер призналась, что очень хотела бы обнять этих детей и посоветовать им держаться насколько возможно дальше от соцсетей, продолжая жить той жизнью, которая у них была до прихода славы — дружить с теми, кого они знали с детства, и все так же делить один дом со своими родителями.

По словам актрисы, для каждого актера, который становится мировой звездой в таком раннем возрасте, очень важно оставаться приземленным на фоне всего сумасшествия, которое его окружает.

К слову, Доминик Маклафлин, который сыграет Гарри Поттера в новой адаптации, уже успел разозлить фанатов серии фильмов — о том, почему к молодому актеру теперь стало меньше доверия, мы уже писали здесь.