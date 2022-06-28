Активная стадия переговоров: Керем Бюрсин готовится к съемкам в России

Керем Бюрсин может принять участие в российском сериале «Два холма». Неожиданными подробностями делится Telegram-канал Super .

В распоряжении журналистов оказалась кастинг-таблица второго сезона популярного сериала платформы START. В списке можно увидеть, например, Анну Снаткину, которая уже должна, судя по графику, работать с гримерами, и Никиту Кологривого, которого в ближайшее время ждет примерка костюма. Также среди артистов можно заметить и Керема Бюрсина, который якобы сейчас проходит через переговоры, посвященные своему участию в проекте.

Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая

Пока неизвестно, точно ли звезда «Постучись в мою дверь» сыграет в сериале, однако название опубликованного файла «Утвержденные актеры» дает поклонникам надежду. Единственное, что пока известно о возможной роли актера, — это имя его персонажа Волкан. Сам артист, а также его представители и руководство START, никак не комментируют ситуацию и игнорируют вопросы.