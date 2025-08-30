Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)

Если ваш глаз — как у орла, то вы точно наберете 5/5.

Согласитесь, что советские детективы — это ведь не всегда лишь про погони и стрельбу? Этот тот самый уютный холодок по спине, когда переживаешь за героев, восхищаешься их крутостью и знаешь, что зло точно накажут.

Так что если тоже любите этот жанр, предлагаем сыграть. Перед вами будет 5 кадров из культовых детективов СССР. Ваша задача — вспомнить, из каких фильмов каждый из них.

Так что включайте внутреннего Шерлока и поехали! Узнаем, кто вы — знаток или тот, у кого появится повод пересмотреть классику.

