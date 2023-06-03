Актеры возненавидели этот фильм Рязанова: зрители от него в восторге

В карьере признанного режиссера Эльдара Рязанова практически не было промахов. Однако с этим согласны не все актеры, снимавшиеся у мэтра.

Кинохит «Гусарская баллада» с Юрием Яковлевым и Ларисой Голубкиной был принят публикой на ура. Но не все артисты остались довольны этой работой. Так, Татьяна Шмыга, исполнившая роль француженки Луизы Жермон, критиковала и себя, и создателей фильма.

Певица, носившая в то время статус «королевы оперетты», признавалась, что в картине она спела и сыграла откровенно плохо. Также Татьяне Ивановне не понравился ее грим. Прическа, по мнению артистки, тоже была неудачной. Как бы то ни было, но после «Гусарской баллады» Шмыга стала звездой СССР, а романс, который она исполнила в картине, ушел в народ.

Не самые лучшие воспоминания от съемок остались и у Ларисы Голубкиной. Актриса выполняла все трюки сама, и однажды ей предстояло прыгать с высоты 4,5 метра. На восьмом дубле она сломала ногу. Также юную Голубкину страшно смущали сцены поцелуев с Яковлевым. Актер был старше и опытнее, а его усы то и дело отклеивались.

Тем не менее фильм стал кинохитом года, а артистки вышли на новый уровень популярности.