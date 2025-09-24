Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне

В СССР умели рисовать деревню так, будто это рай на земле. Белые хатки, румяные девушки, хлеб на столе — и никакой Гражданской войны не мешает веселиться.

В «Свадьбе в Малиновке» (1967) всё было именно так. Но попробуй-ка, съезди в настоящую Малиновку — и розовые очки снимать не придется, они треснут сами. Грязь, серые заборы, бетонные сараи. Настоящая деревня оказалась такой же унылой, как жизнь после идеологических фильтров.

Где снимали комедию

Снимать начали не в той Малиновке, которая в Харьковской области, — там был военный объект, и въезд был закрыт. Киношники развернули карту и нашли альтернативу. В итоге основные сцены снимали в селе Пески Полтавской области.

Усадебные кадры — в селе Хорошки. Ветряная мельница и панорамы — в Мацковцах. Часть натуры всё же брали в настоящей Малиновке (по одним источникам — Чугуевский район Харьковщины, по другим — Глобинский район Полтавщины). Павильонные сцены строили уже на «Ленфильме».

Проблемы со съемками

Оператору и режиссёру особенно повезло: в Песках не было электричества. Ни одного провода в кадре, ракурсы можно было выбирать любые. Чистая, «немая» картинка 1919 года.

Но снимать-то надо — пришлось везти из Ленинграда пять огромных генераторов-«лихтвагенов». Деревня кипела светом, хотя сама жила в темноте.

Местные жители пошли в массовку толпами. Три рубля в день — деньги. Если тащил с собой гуся, утку или умел танцевать, получал больше. Весь колхоз сорвали с работы: председатель бесился, а селяне только улыбались. Паспортов не было ни у кого, приносили справки.

Съёмки стали для деревни праздником. Всю группу расселили по хатам. Каждую ночь актёры и местные сидели в погребах с самогоном, колбасами и соленьями. По утрам — борщ и галушки.

Съемки превратились в пьянку, так что режиссёр Тутышкин вызвал на площадку жён артистов. Дисциплина вернулась, но не на сто процентов: во время съёмки свадьбы вместо подкрашенной воды Абрикосов-старший налил настоящую самогонку.

Молодая Валентина Николаенко, исполнявшая роль Ярины, выпила два тоста и рухнула в обморок. В кадре остались только пьяные рожи коллег, и всё это вошло в легенды.

Скандалы и актёрские войны

Скандалов хватало ещё на этапе кастинга. Владимир Самойлов утвердился сразу, но его партнёршу Людмилу Алфимову он терпеть не мог. Голубкина отказалась от роли ради поездки в Японию, а Николаенко вообще попала в фильм случайно — её нашли плачущей у «Ленфильма», после того как её выгнали из вуза.

Она сама хотела сбежать со съёмок, считала себя бездарностью, но Тутышкин уговорил: «Жизнь дала шанс, не профукай».

Михаила Пуговкина пробить на роль было отдельной задачей — ленинградские ассистенты откровенно саботировали, пока режиссёр не позвонил лично. А вот Михаил Водяной, артист одесской оперетты, ворвался на площадку без всякого опыта в кино — и сделал из Попандопуло культового персонажа.

Настоящая Малиновка

Когда журналисты спустя годы приехали в реальную Малиновку, их накрыло разочарование. Никакой «киношной сказки». Обшарпанные дома, серые стены, грязь по колено. В соцсетях писали: «Печальное зрелище. Тоска и уныние». В советском фильме Гражданская война была поводом для песен и плясок, а настоящая деревня оказалась символом заброшенности.

Ирония в том, что именно в харьковской Малиновке позже поставили памятник Попандопуло.

В 1967-м фильм собрал 74,6 млн зрителей и стал вторым в прокате после гайдаевской «Кавказской пленницы». «Ленфильм» не ждал такого успеха от мюзикла, удвоил всем гонорары. А сама Малиновка так и осталась миражом: в кино — райская деревня с песнями, в реальности — бетон, грязь и тоска.

«В качестве эксперимента»: россияне получат новую версию «Свадьбы в Малиновке» уже в этом году.