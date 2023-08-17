Актеры отказывались играть в «Гараже», а потом локти кусали: список отвергших Рязанова огромный

Фильм «Гараж» был основан на вполне реальной истории. Как-то Эльдар Рязанов попал на собрание пайщиков кооператива и мог вживую понаблюдать за разными характерами. Режиссер понимал, что воплотить их на экране удастся лишь признанным звездам. В итоговый состав вошли Андрей Мягков, Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Светлана Немоляева и многие другие.

Но, как выяснилось, их роли могли сыграть совсем другие коллеги. Многие актеры просто отказали Рязанову, даже не явившись на пробы. Например, Александра Ширвиндта и Олега Басилашвили не смогли отпустить на съемки из театров. Геннадий Хазанов прямо назвал сценарий бесперспективным. А Анатолий Кузнецов уже был занят на площадке у другого режиссера.

Вячеслав Тихонов и вовсе сомневался, что столь едкую сатиру выпустят на экраны, а потому не захотел тратить время на съемки. А Алле Демидовой не понравилась предложенная героиня — хамоватая директриса рынка Кушакова. Позже, когда «Гараж» уже имел абсолютный успех у зрителей, актеры пожалели о своих отказах.