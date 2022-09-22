Актеры бьют тревогу: правда о закулисье МХАТа вызвала оторопь

Эдуард Бояков возглавлял МХАТ им. Горького почти три года. После его ухода многим казалось, что обстановка в театре, наконец, улучшится. На смену оскандалившемуся режиссеру пришел Владимир Кехман. Правда, он тоже не угодил актерам.

Теперь они жалуются на то, что их условия работы стали еще хуже, чем были при Боякове. Большинство уповает на возвращение к должности художественного руководителя Татьяны Дорониной, которая в настоящий момент является президентом театра.

Правда о том, что творится за кулисами МХАТа, вызвала оторопь. Выяснилось, что обещания, которые ранее давал Кехман, так и не выполнены. Новых сценических постановок как не было, так и нет, а Доронину, которую должны были допустить к управлению, в стенах театра больше не видели. Но и это не самое страшное.

Оказалось, что актеры МХАТа рискуют лишиться заработной платы. «С зарплатами бы остаться», — поведала одна из сотрудниц театра порталу PROZVEZD .