Актеру, которого в СССР боготворили женщины, уже 74: до сих пор еще о-го-го (фото)

В 70-х трудно было найти в СССР женщину, которая не сходила бы с ума по Игорю Костолевскому. На счету актера немало ярких ролей как в кино, так и в театре. И до сих пор у него есть преданная армия поклонников.

Осенью этого года артист отметит свой 75-летний юбилей. В столь почтенном возрасте звезда экрана все еще выглядит как настоящий мачо. Многие уверены, что актер ради молодости и красоты сделал блефаропластику.

Впрочем, мало кто за это осуждает знаменитость. Напротив, интернет-пользователи отмечают, что Игорь Матвеевич — отличный пример того, как с возрастом мужчина может выглядеть только лучше.