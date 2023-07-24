Актеру, которого в СССР боготворили женщины, уже 74: до сих пор еще о-го-го (фото)
Годы над ним не властны.
В 70-х трудно было найти в СССР женщину, которая не сходила бы с ума по Игорю Костолевскому. На счету актера немало ярких ролей как в кино, так и в театре. И до сих пор у него есть преданная армия поклонников.
Осенью этого года артист отметит свой 75-летний юбилей. В столь почтенном возрасте звезда экрана все еще выглядит как настоящий мачо. Многие уверены, что актер ради молодости и красоты сделал блефаропластику.
Впрочем, мало кто за это осуждает знаменитость. Напротив, интернет-пользователи отмечают, что Игорь Матвеевич — отличный пример того, как с возрастом мужчина может выглядеть только лучше.
«Дай бог каждому мужчине так выглядеть в 74 года!», «Красив, возраст есть возраст, зато нет всяких ботоксов и филлеров, как у некоторых», «Всегда нравился, и сейчас очень красив. Красиво стареть не каждому дано, а ему дано свыше все», «Хорош! Годы пощадили нашего красавчика, внесли в его внешность еще больший шарм», — пишут в Сети.