Актерский талант пропадает: осужденный за смертельное ДТП Ефремов вышел на связь

Вот уже два года Михаил Ефремов отбывает свое наказание. За это время он не общался с поклонниками и не рассказывал о своей жизни. Как оказалось, артист активно занимается творчеством в колонии.

Так, в картине «Жизнь после тюрьмы» Ефремов выступил в качестве актера. Он, стоя в робе осужденного в кадре, признается, что лишь сейчас начинает понимать жизнь в местах лишения свободы. Артист не скрывает, что много читает, размышляет и работает на швейном производстве.

«Совсем плохих людей я здесь не встречал. С каждым есть о чем поговорить», — рассказывает актер.

В другом фильме «Переоценка ценностей» актерами стали заключенные, а Ефремов снимал их. Он показал истории нескольких человек, которые рассказали, почему попали в тюрьму, как изменилась их жизнь и что они мечтают сделать, когда окажутся на свободе.

Обе картины были представлены на кинофестивале «Надежда» в Челябинске. Как пишет «Комсомольская правда », «Переоценка ценностей» не взяла призовое место, но была удостоена специального приза.