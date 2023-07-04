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Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей

4 июля 2023 08:00
Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей

Иностранная публика не была в восторге от фильма.

Многие любимые советские картины не нашли своих зрителей за рубежом. Одной из них стала легендарная комедия «Афоня», которую на фестивале в швейцарском Локарно ждал оглушительный провал.

Дело в том, что иностранная публика совершенно не поняла этот фильм. Швейцарцы были озадачены тем, что Афоня таскает унитазы из одной квартиры в другую. Также их поставило в ступор то, что все герои так возбуждаются от слов «чешская раковина». Советский юмор оказался далеким от местных зрителей, что сыграло фильму не на руку.

Все понимали, что жизнь в СССР разительно отличалась от жизни в Швейцарии, однако это было трудно донести через слишком самобытный юмор. Работу актеров за рубежом тоже не оценили по достоинству — непонятный сюжет перекрыл все другие плюсы комедии.

Евгении Симоновой и Леониду Куравлеву хоть и не поздоровилось, но они спокойно пережили провал картины в Локарно. А вот режиссер Георгий Данелия был раздавлен столь равнодушным приемом.

Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей
Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Афоня» (1975)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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