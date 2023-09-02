Актер посредственно играл только в отвратительных фильмах: прославился и стал народным любимцем

Не всегда участие в провальных кинопроектах ставит крест на карьере артиста. Яркий тому пример — Дмитрий Нагиев, на счету которого масса ролей в низкопробных картинах.

Шоумена можно увидеть в таких лентах, как «Самый лучший день», «Самый лучший фильм», «Что творят мужчины», «Гороскоп на удачу», «Возвращение мушкетеров». Все фильмы из этого списка подверглись жесткой критике из-за никудышного юмора, слабой актерской игры и маловменяемых сюжетов.

Однако на популярности и востребованности Нагиева эти провалы никак не сказались. Сегодня ведущего обожают даже больше, чем во времена шоу «Осторожно, модерн!». Весь секрет в уникальном обаянии артиста и его харизме — это то, что у него не отнимет ни одна бездарная комедия.

Сам Дмитрий, к слову, отлично понимает, в чем он снимается, поэтому даже не старается хорошо играть. Вот что Нагиев сказал по этому поводу в одном из старых интервью: