Актер посредственно играл только в отвратительных фильмах: прославился и стал народным любимцем
Сомнительные роли не стали для него приговором.
Не всегда участие в провальных кинопроектах ставит крест на карьере артиста. Яркий тому пример — Дмитрий Нагиев, на счету которого масса ролей в низкопробных картинах.
Шоумена можно увидеть в таких лентах, как «Самый лучший день», «Самый лучший фильм», «Что творят мужчины», «Гороскоп на удачу», «Возвращение мушкетеров». Все фильмы из этого списка подверглись жесткой критике из-за никудышного юмора, слабой актерской игры и маловменяемых сюжетов.
Однако на популярности и востребованности Нагиева эти провалы никак не сказались. Сегодня ведущего обожают даже больше, чем во времена шоу «Осторожно, модерн!». Весь секрет в уникальном обаянии артиста и его харизме — это то, что у него не отнимет ни одна бездарная комедия.
Сам Дмитрий, к слову, отлично понимает, в чем он снимается, поэтому даже не старается хорошо играть. Вот что Нагиев сказал по этому поводу в одном из старых интервью:
«Мои съемки строятся на моих личностных отношениях с режиссером. Я его или уважаю, или не уважаю как человека. Потом материал, потом деньги».