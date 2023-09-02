Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Актер посредственно играл только в отвратительных фильмах: прославился и стал народным любимцем

Актер посредственно играл только в отвратительных фильмах: прославился и стал народным любимцем

2 сентября 2023 09:05
Актер посредственно играл только в отвратительных фильмах: прославился и стал народным любимцем

Сомнительные роли не стали для него приговором.

Не всегда участие в провальных кинопроектах ставит крест на карьере артиста. Яркий тому пример — Дмитрий Нагиев, на счету которого масса ролей в низкопробных картинах.

Шоумена можно увидеть в таких лентах, как «Самый лучший день», «Самый лучший фильм», «Что творят мужчины», «Гороскоп на удачу», «Возвращение мушкетеров». Все фильмы из этого списка подверглись жесткой критике из-за никудышного юмора, слабой актерской игры и маловменяемых сюжетов.

Однако на популярности и востребованности Нагиева эти провалы никак не сказались. Сегодня ведущего обожают даже больше, чем во времена шоу «Осторожно, модерн!». Весь секрет в уникальном обаянии артиста и его харизме — это то, что у него не отнимет ни одна бездарная комедия.

Сам Дмитрий, к слову, отлично понимает, в чем он снимается, поэтому даже не старается хорошо играть. Вот что Нагиев сказал по этому поводу в одном из старых интервью:

«Мои съемки строятся на моих личностных отношениях с режиссером. Я его или уважаю, или не уважаю как человека. Потом материал, потом деньги».

Актер посредственно играл только в отвратительных фильмах: прославился и стал народным любимцем
Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше