Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему

Пока в Marvel не теряют надежду на то, что «Фантастическая четверка: Первые шаги» еще сможет принести прибыль до выхода из проката, супергеройская новинка стремительно приближается к статусу очередного убыточного проекта студии.

Сейчас в копилке у «Фантастической четверки» меньше 500 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов, а потому фильму пока приходится тяжело даже при наличии хороших отзывов — правда, один так себе отзыв от члена съемочной команды он все-таки получил.

Так, недавно исполнитель роли Человека-крота Пол Уолтер Хаузер сам решил поделиться своим впечатлением от картины, слегка занизив ей рейтинг — и по вполне объяснимой причине.

Пол Уолтер Хаузер поставил «Фантастической четверке» 3.5 из 5 за вырезанную сцену с ним

Свой отзыв актер оставил на платформе Letterboxd, где каждый желающий может внести свою лепту в общий рейтинг любого существующего фильма. В мини-рецензии Хаузер написал, что ему понравились музыка, визуал и актерская игра — а вот тот факт, что создатели решили вырезать его совместную сцену с Ванессой Кирби, ему все-таки пришелся не по душе.

Тем не менее, Хаузер в очередной раз выразил свой восторг по поводу того, что ему посчастливилось оказаться в фильме от Marvel, и добавил, что с нетерпением ждет выхода сиквела — в нем большое внимание уделят Франклину, сыну Мистера Фантастика и Сью Сторм.

Пол Уолтер Хаузер никому не рассказывал о своей роли в Marvel — кроме 80 рандомных человек

Хотя супергеройская студия обязывает своих актеров не раскрывать ничего о своем участии (вплоть до самого факта участия) в грядущих блокбастерах, Хаузер последствий не побоялся. В одном из недавних интервью актер признался, что просто не мог держать рот на замке, а потому раскрыл секрет 70 или 80 разным людям, будь то члены его семьи или просто проходившие мимо фанаты.

Тем не менее, актер добавил, что никто из этих людей в итоге не выдал информацию изданиям или еще кому-либо, а потому никаких последствий от его действий в итоге не было.

