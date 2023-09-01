Актер из «Невского» уже давно играет в кино с одним глазом: точно видели, но не замечали

Андрей Зибров в начале нулевых был популярным актером. Роль в сериале «Агент национальной безопасности» принесла ему популярность по всей стране. Но в 2010 году в жизни артиста произошла трагедия.

Возвращаясь вечером домой с супругой, Зибров столкнулся с хулиганами. Один из них выстрелил Андрею в лицо из травматического пистолета. Несмотря на усилия врачей, спасти актеру глаз так и не удалось.

Благодаря помощи коллег, в том числе Константина Хабенского и Михаила Пореченкова, мужчина смог позволить себе отличный протез — такой, что многие зрители до сих пор не замечают его изъяна.

После травмы Зибров вернулся к работе. Артист сыграл еще много ролей, хотя предложений после перенесенной травмы стало заметно меньше. Вернуться к прежнему уровню популярности у пострадавшего актера уже не получилось, но он не отчаивается и продолжает усердно трудиться над новыми проектами.