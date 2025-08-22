Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

Меню
22 августа 2025 18:36
Хотя бы один миллиардер по-настоящему счастлив, что сериал уже не вернется на экраны.

Современное телевидение кишит самого разного рода пародиями, однако как минимум одной из них удалось по-настоящему задеть главную фигуру своей целевой аудитории — инженера и миллиардера Илона Маска.

Ситком «Кремниевая долина», который компания HBO выпускала с 2014 по 2019 годы, практически сразу после премьеры первого сезона стал настоящим хитом, получив положительные отзывы от критиков и зрителей и номинации на престижные премии, в том числе «Эмми».

Тем не менее, Илона Маска такой успех не убедил, а сам он даже указал на неправдоподобность шоу — вот только смутил его совсем не приметный аспект сюжета.

Илону Маску не понравилось, как показали вечеринки миллиардеров в «Кремниевой долине»

Об этом недавно рассказал Кумэйл Нанджиани, который в сериале сыграл Динеша Чугтая — одного из главных героев-технарей, который поселяется в доме-«инкубаторе» для стартапов предпринимателя Эрлиха Бахмана.

По словам актера, сам он когда-то пересекся с Маском на одном из мероприятий, где миллиардер внезапно припомнил, что смотрел «Кремниевую долину», но само шоу не оценил. Как добавил Нанджиани, Маск раскритиковал показанные в сериале вечеринки, которые, по словам инженера, совсем не соответствуют уровню тусовок, на которых появляется сам Маск.

Тогда Нанджиани напомнил, что в «Кремниевой долине» он играл персонажа, который уж точно не дотягивал до уровня Маска, который все еще остается одним из богатейших людей на планете — так что очевидно, что его вечеринки куда круче, чем тусовки героев сериала.

Кумэйл Нанджиани уверен, что «Кремниевая долина» не могла выйти в более идеальное время

Кадр из сериала «Кремниевая долина»

Мыслями на этот счет актер делился еще несколько лет назад, спустя несколько месяцев после того, как шоу закрыли после шести сезонов. По словам Нанджиани, в 2014 году, когда вышел первый сезон «Кремниевой долины», никто толком и не знал о том, что происходит в Кремниевой долине и кто ею управляет.

Постепенно интерес к этой теме начал расти, а сериал в этом только помог — сейчас большинство в курсе того, как именно функционирует технологический центр и насколько сильное негативное влияние его работа имеет на современное общество и мир в целом.

Кстати, к просмотру «Кремниевую долину» рекомендуют даже айтишники — а о втором таком же успешном сериале про IT можно почитать в этом материале.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Кремниевая долина»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
