Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

Хотя бы один миллиардер по-настоящему счастлив, что сериал уже не вернется на экраны.

Современное телевидение кишит самого разного рода пародиями, однако как минимум одной из них удалось по-настоящему задеть главную фигуру своей целевой аудитории — инженера и миллиардера Илона Маска.

Ситком «Кремниевая долина», который компания HBO выпускала с 2014 по 2019 годы, практически сразу после премьеры первого сезона стал настоящим хитом, получив положительные отзывы от критиков и зрителей и номинации на престижные премии, в том числе «Эмми».

Тем не менее, Илона Маска такой успех не убедил, а сам он даже указал на неправдоподобность шоу — вот только смутил его совсем не приметный аспект сюжета.

Илону Маску не понравилось, как показали вечеринки миллиардеров в «Кремниевой долине»

Об этом недавно рассказал Кумэйл Нанджиани, который в сериале сыграл Динеша Чугтая — одного из главных героев-технарей, который поселяется в доме-«инкубаторе» для стартапов предпринимателя Эрлиха Бахмана.

По словам актера, сам он когда-то пересекся с Маском на одном из мероприятий, где миллиардер внезапно припомнил, что смотрел «Кремниевую долину», но само шоу не оценил. Как добавил Нанджиани, Маск раскритиковал показанные в сериале вечеринки, которые, по словам инженера, совсем не соответствуют уровню тусовок, на которых появляется сам Маск.

Тогда Нанджиани напомнил, что в «Кремниевой долине» он играл персонажа, который уж точно не дотягивал до уровня Маска, который все еще остается одним из богатейших людей на планете — так что очевидно, что его вечеринки куда круче, чем тусовки героев сериала.

Кумэйл Нанджиани уверен, что «Кремниевая долина» не могла выйти в более идеальное время

Мыслями на этот счет актер делился еще несколько лет назад, спустя несколько месяцев после того, как шоу закрыли после шести сезонов. По словам Нанджиани, в 2014 году, когда вышел первый сезон «Кремниевой долины», никто толком и не знал о том, что происходит в Кремниевой долине и кто ею управляет.

Постепенно интерес к этой теме начал расти, а сериал в этом только помог — сейчас большинство в курсе того, как именно функционирует технологический центр и насколько сильное негативное влияние его работа имеет на современное общество и мир в целом.

Кстати, к просмотру «Кремниевую долину» рекомендуют даже айтишники — а о втором таком же успешном сериале про IT можно почитать в этом материале.