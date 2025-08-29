Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Пока фанаты Стивена Кинга считают дни до скорой премьеры «Долгой прогулки», исполнители главных ролей, похоже, до сих пор отходят от изнурительных съемок — все потому, что сами они буквально почувствовали себя героями антиутопичной истории Кинга.

В будущем фильме речь пойдет об участниках жестокого соревнования, которым придется без остановки идти вдоль одной длинной дороги до тех пор, пока в живых останется только один из них. И хотя многим наверняка казалось, что буквально проходить десятки километров актерскому составу «Долгой прогулки» не пришлось, исполнитель главной роли Купер Хоффман такой довод опровергает.

Купер Хоффман проходил пешком больше 20 километров в течение каждого съемочного дня «Долгой прогулки»

Кажется, для актера, который пошел по стопам отца Филипа Сеймура Хоффмана и начал сниматься в кино, экранизация Кинга и правда стала самой настоящей и очень долгой прогулкой.

Как рассказал Хоффман в одном из недавних интервью, приуроченных к выходу фильма в сентябре, основной актерский состав проходил пешком около 25 километров при 35-градусной жаре — так что всем им пришлось использовать систему Метода Станиславского. По словам актера, никто в итоге и не притворялся, что устал идти, — под конец съемочного дня все были, мягко говоря, измучены.

Стивен Кинг попросил участников соревнования «сбавить скорость» в «Долгой прогулке»

Таким образом случайно облегчив участь ведущего актерского состава картины, писатель еще на этапе создания сценария попросил создателей «Долгой прогулки» изменить главное условие соревнования, в ходе которого участники должны были идти со скоростью не менее 4 миль в час (около 6,5 километров в час).

Сам Кинг спустя годы после публикации романа осознал, что идти с такой скоростью и так долго просто физически невозможно, и поэтому уговорил сценаристов сбавить скорость до 3 миль в час (около 5 километров в час).

В зарубежный прокат «Долгая прогулка» выйдет 12 сентября, но сам фильм уже успел покорить сердца критиков — о том, что пишут профессионалы индустрии о новой адаптации хоррор-мастера, читайте здесь.