Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

29 августа 2025 13:26
Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Съемки будущей экранизации Стивена Кинга заменяли актерам самые тяжелые тренировки в спортзале.

Пока фанаты Стивена Кинга считают дни до скорой премьеры «Долгой прогулки», исполнители главных ролей, похоже, до сих пор отходят от изнурительных съемок — все потому, что сами они буквально почувствовали себя героями антиутопичной истории Кинга.

В будущем фильме речь пойдет об участниках жестокого соревнования, которым придется без остановки идти вдоль одной длинной дороги до тех пор, пока в живых останется только один из них. И хотя многим наверняка казалось, что буквально проходить десятки километров актерскому составу «Долгой прогулки» не пришлось, исполнитель главной роли Купер Хоффман такой довод опровергает.

Купер Хоффман проходил пешком больше 20 километров в течение каждого съемочного дня «Долгой прогулки»

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Кажется, для актера, который пошел по стопам отца Филипа Сеймура Хоффмана и начал сниматься в кино, экранизация Кинга и правда стала самой настоящей и очень долгой прогулкой.

Как рассказал Хоффман в одном из недавних интервью, приуроченных к выходу фильма в сентябре, основной актерский состав проходил пешком около 25 километров при 35-градусной жаре — так что всем им пришлось использовать систему Метода Станиславского. По словам актера, никто в итоге и не притворялся, что устал идти, — под конец съемочного дня все были, мягко говоря, измучены.

Стивен Кинг попросил участников соревнования «сбавить скорость» в «Долгой прогулке»

Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета

Таким образом случайно облегчив участь ведущего актерского состава картины, писатель еще на этапе создания сценария попросил создателей «Долгой прогулки» изменить главное условие соревнования, в ходе которого участники должны были идти со скоростью не менее 4 миль в час (около 6,5 километров в час).

Сам Кинг спустя годы после публикации романа осознал, что идти с такой скоростью и так долго просто физически невозможно, и поэтому уговорил сценаристов сбавить скорость до 3 миль в час (около 5 километров в час).

В зарубежный прокат «Долгая прогулка» выйдет 12 сентября, но сам фильм уже успел покорить сердца критиков — о том, что пишут профессионалы индустрии о новой адаптации хоррор-мастера, читайте здесь.

Фото: Кадры из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты Читать дальше 26 августа 2025
Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг Читать дальше 25 августа 2025
«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики «Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики Читать дальше 25 августа 2025
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие Читать дальше 29 августа 2025
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так Читать дальше 29 августа 2025
«Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов» «Мы настолько взяли разгон»: фильм с Биковичем рискует стать хитом в Китае — и речь не про «Вызов» Читать дальше 29 августа 2025
Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад Читать дальше 29 августа 2025
Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря Читать дальше 29 августа 2025
Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса») Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса») Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше