Актер «Бригады» погиб в ДТП, с ним в последний момент отказалась ехать дочь: что с ней спустя 16 лет

Жизнь Александра Дедюшко оборвалась внезапно. Осенью 2007 года актер из «Бригады» устроил жуткое ДТП, в котором погиб вместе со своей семьей.

Артист со второй женой Светланой и сыном Дмитрием направлялся из Владимирской области в столицу и неожиданно вылетел на встречную полосу движения. Там его авто попало под «Газель» — шансов на спасение не было.

В тот роковой день жертв могло быть гораздо больше. Вместе с Дедюшко должна была поехать его старшая дочь от первого брака — 16-летняя Ксения. Однако девушка заболела ангиной и отказалась от поездки, чем и спасла себе жизнь.

С тех пор прошло уже 16 лет. Окончив школу, Ксения хотела пойти по стопам отца и даже поступила в театральный. Однако спустя два года учебу забросила. Звездная наследница окончила истфак, но и эта специальность оказалась ей не по душе.

Дочь Дедюшко прошла обучение в Школе радио и телевидения. Яркая блондинка планирует строить карьеру радиоведущей. И те, кто знают Ксению лично, не сомневаются, что все получится. Она унаследовала от отца артистизм и обаяние, которые точно помогут ей добиться успеха.