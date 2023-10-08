Акатава из фильма «Сердца трех» превратилась в серую мышку: фото актрисы вызывают жалость

Картина «Сердца трех» была обречена на успех. Во-первых, отечественный зритель обожает экранизации романов Джека Лондона. Во-вторых, публику привлек звездный состав: Сергей Жигунов, Владимир Шевельков и Дмитрий Харатьян. Но среди маститых коллег выделялась Пирет Мянгел.

Эстонская актриса исполнила роль Акатавы, колдуньи из экзотического племени. Красавица отличалась необыкновенной «инопланетной» внешностью. Казалось, с такими данными Мянгел моментально станет звездой, но прорыва не случилось. После съемок в продолжении фильма артистка пропала с радаров и больше не мелькала в кино.

Казалось, знаменитость бесследно исчезла.

Долгие годы коллеги и знакомые не могли найти никаких сведений о судьбе эстонки. Но все же журналистам удалось выяснить, что Пирет Мянгел перебралась в Италию вместе с супругом, а после развода получила долю в его бизнесе. В Сети можно найти и снимки Мянгел, но спустя годы в этой поникшей женщине трудно узнать легендарную Акатаву.