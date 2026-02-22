Академики не пройдут, домохозяйки — запросто: детективный тест на знание российских сериалов

Домохозяйки — новая элита российского кинозрителя. Пока критики пишут рецензии и спорят о режиссёрских приёмах, они просто смотрят. Много, внимательно, годами. И в какой-то момент у них в голове формируется база данных покруче любой нейросети: один кадр — и готово, название сериала, сезон и даже серия всплывают мгновенно.

Мы тут собрали тест, который это докажет. Никаких сложных вопросов про сюжеты и имена режиссёров — только картинка и ваша память. «Убойная сила» или «Слово пацана»? Девяностые или двадцатые? Если вы хоть раз проводили весь день за просмотром любимого сериала — у вас есть все шансы пройти его с закрытыми глазами. Ну, почти.