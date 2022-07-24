Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»

Для большинства россиян Павел Бессонов остался обаятельным Степаном Перепечко из «Кадетства». Круглощекий актер выделялся на фоне остальных коллег и вызывал умиление у всех зрителей.

С момента завершения популярного сериала прошло 15 лет, за время которых актер кардинально преобразился. Узнать в стройном молодом человеке знакомого кадета смогут далеко не все поклонники.

Причиной резкого похудения, как утверждают в Сети, стала не погоня за интересными ролями, а неудача в личной жизни. В 2016 году Бессонов пережил болезненный развод, впал в депрессию и едва не довел себя до анорексии.

Построить успешную карьеру в кино Павлу не удалось. Артист попробовал себя в разных профессиях, а с недавних пор увлекся политикой. Недавно Бессонов заявил подписчикам, что метит на пост муниципального депутата, чтобы изменить жизнь сограждан к лучшему.

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