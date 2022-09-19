Ахнете: вот как изменился Махоуни из «Полицейской академии»

Долгое время в нем видели только первоклассного комика.

Голливудского актера Стива Гуттенберга россияне знают прежде всего по исполнению роли Махоуни в знаменитой франшизе «Полицейская академия». Именно он по сюжету первых частей комедийной саги являлся тем, на ком держались большинство сюжетных линий и шуток.

Роль Махоуни, как это часто бывает, оказалась настолько яркой, что режиссеры очень долго видели в Стиве только первоклассного комика, предлагая ему соответствующие роли в таких картинах, как «Трое мужчин и младенец» и его продолжении «Трое мужчин и маленькая леди», «Не говори ей, что это я» и других.

Но со временем оказалось, что Гуттенберг — хороший драматический актер, амплуа которого весьма разнообразно. В итоге за его плечами есть роли в самых разных проектах: от лент для всей семьи («Двое: я и моя тень», «Зевс и Роксана») до триллеров («Башня ужаса», «Навстречу тьме») и исторических сериалов.

Последняя роль 64-летнего актера на сегодняшний день — это Джейк в фильме Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» о классике мирового кинематографа.

Кроме своей актерской карьеры, которая в итоге принесла ему именную звезду на голливудской Аллее славы, Стив серьезно занимается продюсированием, волонтерством и благотворительностью.