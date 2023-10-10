Ахнете, узнав об особенном сожителе Бероева: родился не такой, как все

Егор Бероев и его жена Ксения Алферова посвящают свою жизнь благотворительности. Артисты занимаются фондом «Я есть», помогая детям с особенностями развития. Звездная чета не просто собирает деньги на реабилитацию и медицинские услуги, но и напрямую общается со своими подопечными. В 2018 году пара взяла опеку над Владом Саноцким.

Молодой человек появился на свет с синдромом Дауна. Когда 80-летняя мать Влада скончалась, парня хотели определить в психоневрологический диспансер. Но за особенного человека вступились Бероев и Алферова. Супруги обустроили мужчине отдельную квартиру и теперь всячески помогают ему с преодолением трудностей.

Несмотря на тяжелый диагноз, Саноцкий добился многого. Молодой человек выступает на сцене, играет в кино, занимается плаванием. Однажды Влад Саноцкий даже принял участие в соревнованиях на Паралимпиаде. Опекунам «солнечного человека» есть чем гордиться.