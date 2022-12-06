Ахнете, узнав о реальных «Зите и Гите»: они живут как в индийском кино

Порой линия судьбы закручивается в лучших жанрах бразильского мыла или индийских мелодрам. Так, близняшки из Мумбаи Пинки и Ринки окольцевали незадачливого ухажера — одного на двоих.

Девушки переживали не лучшие времена в жизни. У Пинки и Ринки серьезно заболела мать, и их сосед оказался как нельзя кстати. Мужчина постоянно возил сестер в больницу, так они постепенно и сдружились. Увлеченные новым приятелем Пинки и Ринки сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. В итоге мужчина взял в жены двух близняшек. Счастливое трио сыграло свадьбу по всем индийским канонам. Новобрачные облачились в традиционные наряды и отметили торжество в кругу 300 гостей. Никто из сторон не был против, однако беда пришла откуда не ждали.

Местный житель подал в суд на новоиспеченного супруга. Как сообщает YouTube-канал India Today, многоженство в Индии запрещено. За это преступление грозит 7 лет тюрьмы, а наказать могут всю троицу. Так что семейного счастья с услужливым соседом современным «Зите и Гите» не видать.