Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ахнете, узнав о реальных «Зите и Гите»: они живут как в индийском кино

Ахнете, узнав о реальных «Зите и Гите»: они живут как в индийском кино

6 декабря 2022 16:45
Ахнете, узнав о реальных «Зите и Гите»: они живут как в индийском кино

Сестры привыкли все делить на двоих.

Порой линия судьбы закручивается в лучших жанрах бразильского мыла или индийских мелодрам. Так, близняшки из Мумбаи Пинки и Ринки окольцевали незадачливого ухажера — одного на двоих.

Девушки переживали не лучшие времена в жизни. У Пинки и Ринки серьезно заболела мать, и их сосед оказался как нельзя кстати. Мужчина постоянно возил сестер в больницу, так они постепенно и сдружились. Увлеченные новым приятелем Пинки и Ринки сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. В итоге мужчина взял в жены двух близняшек. Счастливое трио сыграло свадьбу по всем индийским канонам. Новобрачные облачились в традиционные наряды и отметили торжество в кругу 300 гостей. Никто из сторон не был против, однако беда пришла откуда не ждали.

Местный житель подал в суд на новоиспеченного супруга. Как сообщает YouTube-канал India Today, многоженство в Индии запрещено. За это преступление грозит 7 лет тюрьмы, а наказать могут всю троицу. Так что семейного счастья с услужливым соседом современным «Зите и Гите» не видать.

Ахнете, узнав о реальных «Зите и Гите»: они живут как в индийском кино
Фото: Кадры из фильма «Зита и Гита» (1972), кадр YouTube «India Today »
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video