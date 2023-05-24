Ахнете, узнав, кто является отцом Егора Бероева: это известный советский актер

Вся страна, несмотря на старания Егора Бероева, знает, кем был его дед. Неудивительно, что последовавший по стопам знаменитого родственника актер не хотел, чтобы его ассоциировали с «тем самым» именем. Майора Вихря обожал весь СССР, и, как следствие, нельзя было найти актера более популярного, чем Вадим Бероев. Артист очень рано скончался, но неравнодушных к его творчеству в Союзе определенно не было.

Переплюнуть такой успех, когда ты просто «носитель фамилии» и «наследник династии», довольно тяжело, а постоянные сравнения с более успешным родственником не добавляют энтузиазма начинающим актерам и актрисам. Так что Егора Бероева, который много лет открещивался от родства с Вадимом Бероевым, можно понять.

Однако артист скрывал не только это. Бероев годами «прячет» еще одного знаменитого родственника — родного отца. Вадим Михеенко тоже выбрал путь актера и всю жизнь ему следует. Но Егор Бероев не только не взял фамилию папы, но и много лет не общался с ним из-за того, как тот обошелся с его матерью. Бероева вырастил совсем другой человек — Юрий Черкасов.

Но кровь не водица, поэтому Бероев выбрал сложный творческий путь отца и деда. И надо сказать, что членов семьи он не посрамил и стал одним из самых популярных и востребованных актеров в России.