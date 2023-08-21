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Ахнете, узнав, кем друг другу приходятся Расторгуев и жена Певцова

21 августа 2023 08:45
Ахнете, узнав, кем друг другу приходятся Расторгуев и жена Певцова

Породнились неожиданным способом.

Родство между знаменитостями не редкость. В России множество актерских, режиссерских или музыкальных династий. Когда родители всю свою жизнь посвящают творчеству, дети нередко вырастают с желанием продолжить семейную традицию.

Но иногда медийные личности становятся родными друг другу уже после того, как получают известность. Так случилось с семьями Николая Расторгуева и Дмитрия Певцова. Оказалось, что лидер группы «Любэ» очень близко дружит с актером и его супругой Ольгой Дроздовой. Артисты уже более двадцати лет считают певца членом своей семьи. Они решили закрепить родство и предложили ему стать крестным отцом своего сына Елисея. Так они стали кумовьями.

Теперь знаменитости не только дружны между собой, но и поддерживают очень близкие отношения. Они вместе посещают церковь и обязательно собираются, чтобы отметить семейные праздники.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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