Ахнете, узнав, кем друг другу приходятся Расторгуев и жена Певцова

Родство между знаменитостями не редкость. В России множество актерских, режиссерских или музыкальных династий. Когда родители всю свою жизнь посвящают творчеству, дети нередко вырастают с желанием продолжить семейную традицию.

Но иногда медийные личности становятся родными друг другу уже после того, как получают известность. Так случилось с семьями Николая Расторгуева и Дмитрия Певцова. Оказалось, что лидер группы «Любэ» очень близко дружит с актером и его супругой Ольгой Дроздовой. Артисты уже более двадцати лет считают певца членом своей семьи. Они решили закрепить родство и предложили ему стать крестным отцом своего сына Елисея. Так они стали кумовьями.

Теперь знаменитости не только дружны между собой, но и поддерживают очень близкие отношения. Они вместе посещают церковь и обязательно собираются, чтобы отметить семейные праздники.