Ахнете, узнав, какая судьба была у старых дев на Руси: слезы на глаза наворачиваются

Седые макушки, вековухи, девунихи и браковки — так на Руси окрестили старых дев. И это при том, что многим из них было всего 25 лет. Участь девушки, не вышедшей замуж до 23 лет, была незавидной.

Им не разрешалось краситься и одевать украшения. Они должны были заплетать косу и носить неброскую одежду темных цветов. Вместо кокошника такие девушки повязывали платок.

В девичьих посиделках вековухи тоже не могли участвовать, как и в праздничных гуляниях. Им предписывалось замаливать грех безбрачия. Их презирали. Жить такие девушки могли только с родителями. После их смерти вековуха могла переехать в дом к брату и его семье. Там она должна была следить за хозяйством.

Над старыми девами смеялись, а иногда и побаивались. Считалось, что, обделенные любовью, они могли вступить в сексуальную связь с бесами или стать ведьмами. А ведьма может наслать порчу на всю деревню. Из-за этого многие девушки уходили в монастырь, устремляя помыслы к Богу.